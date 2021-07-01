01 Tem 2021 - 14:53- Eğitim G: 01 Tem 2021 - 14:54

ÖSYM Tarafından 2021-DGS Sınav Giriş Gelgeleri Erişime Açıldı

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ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için düzenlenen sınav giriş belgeleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açıldı.
ÖSYM Tarafından 2021-DGS Sınav Giriş Gelgeleri Erişime Açıldı mask
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 11 Temmuz 2021'de yapılacak.

ÖSYM'nin bugün yayınladığı duyuruya göre sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelere, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
# ösym, dikey geçiş sınavı, dgs, Aday İşlemleri Sistemi, AİS, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi

01 Tem 2021 - 14:53 - Eğitim

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