ÖSYM Tarafından 2021-DGS Sınav Giriş Gelgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 11 Temmuz 2021'de yapılacak.
ÖSYM'nin bugün yayınladığı duyuruya göre sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelere, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.