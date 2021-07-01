Dünya Bu Açıklamaları Konuşuyor… Yeni Maske Yönetmeliği!

80'den fazla ülkede görülen varyant sonrası ABD'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs şimdi de varyantlar ile gündemde.

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' kategorisine aldığı varyant ile ilgili milyonları ilgilendiren bir haber geldi.

ABD'de salgın ile mücadelede kilit öneme sahip Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky'nin aşı olanların Delta'ya karşı korunduğunu belirterek 'maske takmalarına gerek yok' demesime rağmen maskeye dönüş sinyalleri gelmeye başladı.

CNN International'da yer alan habere göre, uzmanlar 'Delta varyantı daha iyi anlaşılana kadar maske takmaya devam etmemiz gerekebilir' uyarısında bulundu.

Los Angeles Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Delta varyantının nasıl ve kimlere yayıldığını daha iyi anlayana kadar yeni, gönüllü maske rehberliğine ihtiyaç duyuluyor.'

Ayrıca ABD'nin yarısı hala tam olarak aşılanmamışken, doktorlar sonbaharda COVID-19'un yeniden canlanmasına neden olabileceğinin altını çiziyor.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Bunun tam tersini iddia edden CDC Direktörü Walensky açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'ABD'liler bu konuda çok şanslı. Ülkede üç aşı kullanıyoruz ve bu üç aşı da Delta'ya karşı koruyucu. Ülkenin ciddi bir kısmı da aşılanmış durumda.'

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelmişti.

DSÖ yetkilisi Mariangela Simao, Hindistan kökenli Delta varyantının yayılmasını önlemek için salt aşıların yeterli olmayacağını vurgulayarak, iki doz aşı yaptırmış kişilerin dahi maske takmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

BU HÂLÂ ÇOK ÖNEMLİ

Cenevre’de basın toplantısı düzenleyen Simao, 'İnsanlar sadece iki doz aşı oldular diye güvende hissetmemeliler. Kendilerini daima korumaları gerekiyor' demişti.

Simao 'Tek başına aşı, toplum içinde bulaşı durdurmayacaktır. İnsanların sürekli maske takmaya, iyi havalandırılmış yerlerde bulunmaya, el hijyenine dikkat etmeye, fiziksel mesafeye uymaya ve kalabalıklardan kaçınmaya devam etmesi gerekiyor” diye konuştu. Simao, “Toplumdaki bulaşın devam ettiği durumlarda, aşılı bile olsanız bu hâlâ son derece önemli' ifadelerini kullanmıştı.