Almanya, Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Kaldırdı

Almanya geçen ay Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın duyurduğu şekliyle, aralarında Türkiye'nin de olduğu 80'den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının kaldırdı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Salgın tablosundaki iyileşme ve aşıların yaygınlaşması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren güncellendi.” denildi.