Almanya, Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Kaldırdı

Almanya geçen ay Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın duyurduğu şekliyle, aralarında Türkiye'nin de olduğu 80'den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının kaldırdı.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Salgın tablosundaki iyileşme ve aşıların yaygınlaşması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren güncellendi.” denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.