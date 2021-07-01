01 Tem 2021 - 16:02- Dünya G: 01 Tem 2021 - 16:03

Almanya, Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Kaldırdı

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Almanya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 80’den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdı.
Almanya, Türkiye’ye Seyahat Uyarısını Kaldırdı mask
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Almanya geçen ay Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın duyurduğu şekliyle, aralarında Türkiye'nin de olduğu 80'den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının kaldırdı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Salgın tablosundaki iyileşme ve aşıların yaygınlaşması seyahat etmeyi kolaylaştırıyor. Bu nedenle seyahat uyarıları da 1 Temmuz'dan itibaren güncellendi.” denildi. 
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01 Tem 2021 - 16:02 - Dünya

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