Avrupa İlaç Ajansı’ndan Delta Varyantı Açıklaması

Cavaleri, 'İki doz aşının koronavirüsün Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor' dedi.

Son dönemde dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen Delta varyantı ile ilgili iyi bir haber geldi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün yaptığı açıklamada, iki doz aşının koronavirüsün hızla yayılan Delta varyantına karşı koruma sağladığını söyledi.

Açıklama EMA'nın aşı stratejisini yöneten Marco Cavaleri'den geldi. Cavaleri, 'İki doz aşının koronavirüsün Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor' dedi.

Cavaleri 'Son veriler aşıların sağladığı antikorların Delta'yı nötralize edebildiğini gösterdi. Bunlar çok güven verici haberler' dedi.

Cavaleri sözlerine şöyle devam etti;

'Şu anda Avrupa Birliği'nde onaylanan dört aşı (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), Delta varyantı da dahil olmak üzere Avrupa'da dolaşan tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor gibi görünüyor.'

Cavaleri, bugüne kadar elde ettikleri verilerin hamile kadınlarda COVID-19 aşısı kullanımıyla ilgili güvenlik endişesi doğurmadığının da altını çizdi.