01 Tem 2021 - 19:03- Ekonomi G: 01 Tem 2021 - 19:04

Bir zamda Otogaza!

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Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 39 kuruş zamlı olacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 39 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak. https://twitter.com/trepgis/status/1410606183551930374
Bir zamda Otogaza! mask
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Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 39 kuruş zamlı olacak.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 39 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.

Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.
# zam haberleri, otogaza zam

01 Tem 2021 - 19:03 - Ekonomi

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