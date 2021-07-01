1 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 462 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 225 bin 537 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 462 olarak açıklandı.