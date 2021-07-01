01 Tem 2021 - 20:34- Sağlık G: 01 Tem 2021 - 20:35

1 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Umutlandıran tablo: Vaka ve vefat sayısında düşüş! Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 462 olarak açıklandı.
1 Temmuz 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
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Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 462 olarak açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 225 bin 537 COVID-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 462 olarak açıklandı.
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01 Tem 2021 - 20:34 - Sağlık

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