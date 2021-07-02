Bağırsak Parazitleri Tedavi Edilmezse Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Çocuklarda fiziksel gelişme geriliğinin en önemli nedenlerinden biri bağırsak parazitleridir. Aileler tarafından çok sık fark edilmeyen bu hastalık tedavi edilmezse çocukta büyük problemler yaratabilir. Bağırsak parazitleri erken tedavi edilmediği takdirde çocuklarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Parazitin cinsine bağlı olarak; kansızlık, karaciğer ve dalakta büyüme, bağırsakta tıkanma, deride döküntüler, astım, büyümede gecikme ve ayrıca ağır organ hasarları bile yaşanabilir.

Çocukta oluşan bağırsak paraziti durumunda neler yapılması gerektiğini Avrasya Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı anlattı.

Bağırsak paraziti nedir?

Bağırsak parazitleri çoğunlukla gözle görülemeyen yumurtaların ağızdan alınarak, gözle görülen kurtçuklara dönüşmesi durumudur. Daha sonra bu kurtçuklar sindirim sisteminde yaşamaya başlarlar ve enfeksiyona neden olurlar. Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen de tekrarlayabilen bir hastalık olduğundan ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekir.

Belirtileri nelerdir?

Uyku sırasında ağızdan salya gelmesi Çocukta sürekli olarak bulantı ve kusma görülmesi Çocuğun şiddetli karın ağrısı çekmesi Çocukta iştahsızlık ve halsizlik Çocuğun yetersiz kilo alması veya aniden kilo vermesi

Tedavisi nasıl yapılmalıdır?

İlk önce parazit türünün tespit edilmesi gerekir çünkü kullanılacak ilacın dozu da parazite göre farklılık gösterebilir. Tedavi süresi parazitlerin direnç değişikliğine göre uzayabilir veya kısalabilir. Çocukla birlikte diğer aile üyelerinin de tedavi edilmesi gerekir. Özellikle kıl kurdu gibi parazitler söz konusuysa ailede herhangi bir bulgu görülmese dahi herkes tedavi edilmelidir.

Çocuklarda görülen parazit çeşitleri nelerdir?

Kıl kurdu Kamçı kurdu Yuvarlak solucanlar Tenya Amip Giardia Çengelli kurtlar

Alınabilecek önlemler:

Çiğ olarak yenilen meyve ve sebzeler iyi yıkanmalıdır, İçilen suların temiz olduğundan emin olunmalıdır veya su kullanılmadan önce kaynatılmalıdır, Çocuklara yemek hazırlarken eller güzelce yıkanmalıdır, Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra ellerin yıkanması alışkanlığı kazandırılmalıdır, Az pişmiş et yenilmemelidir, Çocuklar toprakta çıplak ayakla gezmemelidir, Parazit yumurtaları tırnak aralarında bulunabildiğinden tırnaklar düzenli kesilmelidir, Anne sütüyle beslenme koruyucudur. Bu nedenle bebekler ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmelidir.