02 Tem 2021 - 15:46- Spor G: 02 Tem 2021 - 15:47

Toni Kroos Milli Takımı Bıraktı!

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Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

02 Tem 2021 - 15:46 - Spor

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