02 Tem 2021 - 16:48- Yaşam G: 02 Tem 2021 - 16:49

Orman Genel Müdürlüğü’nden Yangın Söndürme Havuzları Konusunda Uyarı!

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Geçtiğimiz gün Osmaniye’de 2 çocuğun yangın söndürme havuzuna girerek hayatlarını kaybettiği üzücü olay üzerine Orman Genel Müdürlüğü, bu havuzlara girilmemesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.
Orman Genel Müdürlüğü’nden Yangın Söndürme Havuzları Konusunda Uyarı! mask
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Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, gerek havadan gerekse de karadan yangın sırasında araçların su teminini sağlamak için kullanılan havuzlar için tüm önlemlerin alınmasına karşın yine de zaman zaman böyle üzücü olaylar yaşandığına dikkat çekildi.

Türkiye genelinde 4 bin 150 adet yangın havuzu ve göletin bulunduğuna vurgu yapan müdürlük yetkilileri, "İnşa edilen tüm yapıların etrafı dikenli tel örgü ile çevrilerek, kapıları kilitleniyor. Yapı etrafına uyarıcı tabelalar asan OGM yetkilileri, insanların buradan uzak durmalarını sağlamak için havuzların ve göletlerin bulunduğu çevre köylerde uyarıcı anonslar da yapıyor. Ancak tüm bu önlemlere karşın yine de bu vahim durumlarla karşılaşılmaması için vatandaşların bu havuzlara girmemelerini, çocuklarını da bu konuda uyarmalarını ve sahip çıkmalarını önemle rica ediyoruz" açıklamasında bulundular.

Öte yandan Türkiye genelinde 2 bin 429 adet yangın havuzu ve bin 721 adet gölet inşa eden Orman Genel Müdürlüğü, bu alanların bakımlarını düzenli olarak yaparken, göletleri her an kullanıma hazır tutuyor.

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02 Tem 2021 - 16:48 - Yaşam

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