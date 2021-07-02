02 Tem 2021 - 16:50- Dünya G: 02 Tem 2021 - 16:51

Turkovac’ın 3. Faz Çalışması Azerbaycan’da da Yapılacak

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Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ürettiği Turkovac adlı aşının 3. faz çalışmasının Azerbaycan'da da yapılacağını duyurdu.
Turkovac’ın 3. Faz Çalışması Azerbaycan’da da Yapılacak mask
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Bayramlı, projenin önderliğini Tıbbi Önleme Bilimsel-Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Adil Allahverdiyev'in yapacağını belirtti. Çalışmalar Türkiye ile ortak olarak yürütülecek. Bayramlı "Turkovac'ın 3. klinik faz çalışmaları Azerbaycan'da gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar başarılı olursa Azerbaycan hem kardeş ülke olduğu için hem de 3. faz çalışmaları yürüttüğü için bu aşılara daha kolay sahip olabilecek" diyerek sözlerini tamamladı.
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02 Tem 2021 - 16:50 - Dünya

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