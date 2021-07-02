Bayramlı, projenin önderliğini Tıbbi Önleme Bilimsel-Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Adil Allahverdiyev'in yapacağını belirtti. Çalışmalar Türkiye ile ortak olarak yürütülecek. Bayramlı "Turkovac'ın 3. klinik faz çalışmaları Azerbaycan'da gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar başarılı olursa Azerbaycan hem kardeş ülke olduğu için hem de 3. faz çalışmaları yürüttüğü için bu aşılara daha kolay sahip olabilecek" diyerek sözlerini tamamladı.
02 Tem 2021 - 16:50- Dünya Güncelleme: 02 Tem 2021 - 16:51
Turkovac’ın 3. Faz Çalışması Azerbaycan’da da Yapılacak
Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ürettiği Turkovac adlı aşının 3. faz çalışmasının Azerbaycan'da da yapılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.