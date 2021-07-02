Turkovac’ın 3. Faz Çalışması Azerbaycan’da da Yapılacak

Bayramlı, projenin önderliğini Tıbbi Önleme Bilimsel-Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Adil Allahverdiyev'in yapacağını belirtti. Çalışmalar Türkiye ile ortak olarak yürütülecek. Bayramlı "Turkovac'ın 3. klinik faz çalışmaları Azerbaycan'da gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar başarılı olursa Azerbaycan hem kardeş ülke olduğu için hem de 3. faz çalışmaları yürüttüğü için bu aşılara daha kolay sahip olabilecek" diyerek sözlerini tamamladı.