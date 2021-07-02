Portekizli Pereira, Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda da sarı lacivertli ekibi çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de olduğu duyurularak, "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1410995953885224963