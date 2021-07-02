Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda da sarı lacivertli ekibi çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de olduğu duyurularak, "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.
02 Tem 2021 - 20:26- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 20:27
Portekizli Pereira, Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda da sarı lacivertli ekibi çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile anlaştığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.