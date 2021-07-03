Mide Ameliyatı Sonrası Seren Serengil: ‘Özenmeyin ve yaptırmayın!’

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Zor günleri atlatmaya çalışan Serengil, tedavi gördüğü sırada çekilen bir fotoğrafını dikkat çeken şu notla paylaştı:

"Nefret ederdim kilodan, hala da ederim… Ama şu an bana deseler ki, yüz kilo olacaksın eskiye dön, koşa koşa dönerdim. Güzellik kime şans mutluluk getirmiş…

Güzel olduk da ne oldu? Kıymetimiz bilindi mi? Mutlu olduk mu? Bir çirkin şansı gerçeği varsa uysaydık keşke…

Ne uğruna daha da güzel olalım isteği kim için değdi mi? Herkes benim gözüme güzel görünmek için uğraşsın ben niye uğraşıyorum deyin.

Sakın obez değilseniz, bana özenip bu ameliyatı yaptıran çok oldu, siz özenmeyin ve asla yaptırmayın. Hadi benim işim gereği kendime, dış görüntüme dikkat etmek zorundayım dedim. Rakiplerim mayolu yakalanmış hallerini gördükçe onlar gibi olacağım korkusu bana bunu yaptırdı ama obez değilseniz bu durumu diyet ve sporla kolayca atlatabilirsiniz.

"Güzelin düşmanı en güzeldir…"

En güzel olacağım derken, evdeki güzellikten de olmayın, Sağlığınız gitmesin. Bırakın, sizi beğenen böyle beğensin. Beğenmiyorsa da kapıyı gösterin.

Şartları zorlamayın. Hep hayırlısını isteyin kalbiniz güzel olunca Allah mutlaka karşınıza sonunda fiziğinize, güzelliğinize ona buna bakan değil, o kalbe bakanı çıkarıyor.”