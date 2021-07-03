03 Tem 2021 - 15:40- Magazin G: 03 Tem 2021 - 15:49

Mide Ameliyatı Sonrası Seren Serengil: ‘Özenmeyin ve yaptırmayın!’

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleriyle boğuşan Seren Serengil, 70 kilodan 46 kiloya kadar düştü. Hızla kilo kaybeden Serengil, yaşadığı pişmanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Mide Ameliyatı Sonrası Seren Serengil: ‘Özenmeyin ve yaptırmayın!’ mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Zor günleri atlatmaya çalışan Serengil, tedavi gördüğü sırada çekilen bir fotoğrafını dikkat çeken şu notla paylaştı:

"Nefret ederdim kilodan, hala da ederim… Ama şu an bana deseler ki, yüz kilo olacaksın eskiye dön, koşa koşa dönerdim. Güzellik kime şans mutluluk getirmiş…

Güzel olduk da ne oldu? Kıymetimiz bilindi mi? Mutlu olduk mu? Bir çirkin şansı gerçeği varsa uysaydık keşke…

Ne uğruna daha da güzel olalım isteği kim için değdi mi? Herkes benim gözüme güzel görünmek için uğraşsın ben niye uğraşıyorum deyin.

Sakın obez değilseniz, bana özenip bu ameliyatı yaptıran çok oldu, siz özenmeyin ve asla yaptırmayın. Hadi benim işim gereği kendime, dış görüntüme dikkat etmek zorundayım dedim. Rakiplerim mayolu yakalanmış hallerini gördükçe onlar gibi olacağım korkusu bana bunu yaptırdı ama obez değilseniz bu durumu diyet ve sporla kolayca atlatabilirsiniz.

"Güzelin düşmanı en güzeldir…"

En güzel olacağım derken, evdeki güzellikten de olmayın, Sağlığınız gitmesin. Bırakın, sizi beğenen böyle beğensin. Beğenmiyorsa da kapıyı gösterin.

Şartları zorlamayın. Hep hayırlısını isteyin kalbiniz güzel olunca Allah mutlaka karşınıza sonunda fiziğinize, güzelliğinize ona buna bakan değil, o kalbe bakanı çıkarıyor.”

# seren serengil, Hızla kilo kaybeden Serengil, sağlık problemleriyle boğuşan Seren Serengil,

03 Tem 2021 - 15:40 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir Dizi Daha Ekranlara Veda Ediyor mask
Bir Dizi Daha Ekranlara Veda Ediyor
MasterChef 2021’de Korku Dolu Anlar! Aşçılık Yapan Yarışmacı Fenalaştı mask
MasterChef 2021’de Korku Dolu Anlar! Aşçılık Yapan Yarışmacı Fenalaştı
Şeyma Subaşı: “Yaşadıklarımı Anlatacak Kelime Yok” mask
Şeyma Subaşı: “Yaşadıklarımı Anlatacak Kelime Yok”
Ece Erken Ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu Evlendi mask
Ece Erken Ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu Evlendi
Pınar Altuğ Ve Yağmur Atacan Çifti Kendi ‘Canavar’ını Oluşturdu mask
Pınar Altuğ Ve Yağmur Atacan Çifti Kendi ‘Canavar’ını Oluşturdu
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden öldü? Uğurtan Sayıner kimdir? mask
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden öldü? Uğurtan Sayıner kimdir?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status