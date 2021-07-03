Brezilya basınında çıkan habere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Hakimi Rosa Weber, başsavcılığın Hindistanlı şirket Bharat Biotech'in geliştirdiği Covaxin aşısının satın alım anlaşmasında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun suiistimalinin bulunup bulunmadığının araştırılması için yaptığı soruşturma talebini onayladı. Bolsonaro sosyal medya hesabından, "Demokrasi mi, dolandırıcılık mı" sorusuyla paylaşımda bulundu.
03 Tem 2021 - 16:37- Dünya Güncelleme: 03 Tem 2021 - 16:38
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Hakkında Soruşturma Açıldı
Brezilya'da COVID-19 aşısı Covaxin'in satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.