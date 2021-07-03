03 Tem 2021 - 16:37- Dünya G: 03 Tem 2021 - 16:38

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Hakkında Soruşturma Açıldı

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Brezilya'da COVID-19 aşısı Covaxin'in satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Hakkında Soruşturma Açıldı mask
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Brezilya basınında çıkan habere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Hakimi Rosa Weber, başsavcılığın Hindistanlı şirket Bharat Biotech'in geliştirdiği Covaxin aşısının satın alım anlaşmasında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun suiistimalinin bulunup bulunmadığının araştırılması için yaptığı soruşturma talebini onayladı. Bolsonaro sosyal medya hesabından, "Demokrasi mi, dolandırıcılık mı" sorusuyla paylaşımda bulundu.
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03 Tem 2021 - 16:37 - Dünya

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