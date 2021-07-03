Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Hakkında Soruşturma Açıldı

Brezilya basınında çıkan habere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Hakimi Rosa Weber, başsavcılığın Hindistanlı şirket Bharat Biotech'in geliştirdiği Covaxin aşısının satın alım anlaşmasında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun suiistimalinin bulunup bulunmadığının araştırılması için yaptığı soruşturma talebini onayladı. Bolsonaro sosyal medya hesabından, "Demokrasi mi, dolandırıcılık mı" sorusuyla paylaşımda bulundu.