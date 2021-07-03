03 Tem 2021 - 16:38- Spor G: 03 Tem 2021 - 16:39

Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui Paylaşımı

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Galatasaray, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Fas asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı.

03 Tem 2021 - 16:38 - Spor

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