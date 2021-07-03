Galatasaray Spor Kulübü, Judo A Takım Antrenörü ve A Milli Takım Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, milli sporcu Gülkader Şentürk ile birlikte Tokyo 2020'de milli takımı temsil edeceğini duyurdu. Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, "Milli sporcumuz Gülkader Şentürk’ü kutlar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcu ve antrenörlerimize yürekten başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
03 Tem 2021 - 16:43- Dünya Güncelleme: 03 Tem 2021 - 16:44
Milli Judocu Gülkader Şentürk Tokyo Olimpiyatları’na Hak Kazandı
Galatasaray'ın Judo A takımında milli sporcusu, 24-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda mücadele edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.