Milli Judocu Gülkader Şentürk Tokyo Olimpiyatları’na Hak Kazandı

Galatasaray Spor Kulübü, Judo A Takım Antrenörü ve A Milli Takım Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, milli sporcu Gülkader Şentürk ile birlikte Tokyo 2020'de milli takımı temsil edeceğini duyurdu. Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, "Milli sporcumuz Gülkader Şentürk’ü kutlar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcu ve antrenörlerimize yürekten başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.