03 Tem 2021 - 16:43- Dünya G: 03 Tem 2021 - 16:44

Milli Judocu Gülkader Şentürk Tokyo Olimpiyatları’na Hak Kazandı

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Galatasaray'ın Judo A takımında milli sporcusu, 24-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 48 kiloda mücadele edecek.
Milli Judocu Gülkader Şentürk Tokyo Olimpiyatları’na Hak Kazandı mask
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Galatasaray Spor Kulübü, Judo A Takım Antrenörü ve A Milli Takım Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, milli sporcu Gülkader Şentürk ile birlikte Tokyo 2020'de milli takımı temsil edeceğini duyurdu. Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, "Milli sporcumuz Gülkader Şentürk’ü kutlar, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcu ve antrenörlerimize yürekten başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
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03 Tem 2021 - 16:43 - Dünya

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