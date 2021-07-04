04 Tem 2021 - 11:54- Magazin G: 04 Tem 2021 - 11:55

Didem Soydan ve Burak Deniz'in Aşkı Bitti! Maraşlı Yanlız Artık....

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Didem Soydan ve Burak Deniz’in ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü.

Didem Soydan ve Burak Deniz'in Aşkı Bitti! Maraşlı Yanlız Artık.... mask
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Didem Soydan ve Burak Deniz’in ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü. Deniz’in Soydan’la ortak olan spor hocasını değiştirmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. İkili, daha önce Adil Ayvaz’la çalışıyordu. Burak Deniz kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz’un spor hocası Kerim Savaş Sarı’yla çalışmaya başladı.
# maraşlı dizisi, Burak Deniz, didem soydan

04 Tem 2021 - 11:54 - Magazin

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