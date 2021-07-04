Didem Soydan ve Burak Deniz’in ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü. Deniz’in Soydan’la ortak olan spor hocasını değiştirmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. İkili, daha önce Adil Ayvaz’la çalışıyordu. Burak Deniz kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz’un spor hocası Kerim Savaş Sarı’yla çalışmaya başladı.
04 Tem 2021 - 11:54- Magazin Güncelleme: 04 Tem 2021 - 11:55
Didem Soydan ve Burak Deniz'in Aşkı Bitti! Maraşlı Yanlız Artık....
Didem Soydan ve Burak Deniz’in ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.