Didem Soydan ve Burak Deniz'in Aşkı Bitti! Maraşlı Yanlız Artık....

Didem Soydan ve Burak Deniz’in ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü. Deniz’in Soydan’la ortak olan spor hocasını değiştirmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. İkili, daha önce Adil Ayvaz’la çalışıyordu. Burak Deniz kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz’un spor hocası Kerim Savaş Sarı’yla çalışmaya başladı.