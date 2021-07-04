04 Tem 2021 - 12:06- Ekonomi G: 04 Tem 2021 - 12:07

Pandemi döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye'de O Listede...

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Bloomberg, pandemi döneminde yaşanacak ülkeleri sıralarken, listede Türkiye'de yer aldı.

Pandemi döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Türkiye'de O Listede... mask
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Bloomberg, pandemi döneminde yaşanacak ülkeleri sıralarken, listede Türkiye'de yer aldı. İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) dünya geleninde 185 milyona yakın kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.

170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası COVID-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Haliyle dünyanın pek çok noktasında pandemi kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor.

Bloomberg, kısıtlamaların yavaş yavaş hayatımızdan çıktığı bugünlerde ilginç bir araştırmaya imza attı. Bloomberg, bu süreçte en yaşanabilir ülkeleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.

İŞTE O LİSTE

1- ABD... Bloomberg'in verdiği puan: 76
2- Yeni Zelanda... Bloomberg'in verdiği puan: 73.7
3- İsviçre... Bloomberg'in verdiği puan: 72.9
4- İsrail... Bloomberg'in verdiği puan: 72.9
5- Fransa... Bloomberg'in verdiği puan: 72.8
6- İspanya... Bloomberg'in verdiği puan: 72
7- Avustralya... Bloomberg'in verdiği puan: 70.1
8- Çin... Bloomberg'in verdiği puan:69.9
9- İngiltere... Bloomberg'in verdiği puan: 68.7
10- Güney Kore... Bloomberg'in verdiği puan: 68.6

TÜRKİYE 14. SIRADA YER ALDI

Türkiye, Norveç (puanı 67.9), Danimarka (puanı 67.5) ve 67 puan alan Singapur'un ardından 14'üncü sırada yer aldı.

# pandemi dönemi, en yaşanabilir ülkeler

04 Tem 2021 - 12:06 - Ekonomi

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