04 Tem 2021 - 12:11- Yaşam G: 04 Tem 2021 - 12:12

Üçüzlerin üçü de hamile

ABONE OL Google News Sayfamız

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki üçüzler Gina Purcell, Nina Rawlings ve Victoria Brown hamile. Arka arkaya bebeklerini kucaklarına alacak
Üçüzlerin üçü de hamile mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki üçüzler Gina Purcell, Nina Rawlings ve Victoria Brown hamile. Arka arkaya bebeklerini kucaklarına alacak. İkinci çocuğuna hamile Brown, 9 Temmuz’da doğum yapacak; oğlu olacak. İlk bebeğini bekleyen Rawlings 28 Ağustos’ta. Onun da bebeği. erkek. Üçüncü bebeğine hamile Purcell ise kasım ayında kızını kucağına alacak.

Gina Purcell, “Çocukluğumuzdan beri bebek sahibi olmak konusunda konuşurduk aramızda ama aynı zamanda hamile kalıp doğurmak gibi bir planımız olmadı elbette. Ama hayat işte! Aynı anda hamileyiz üçümüz de” dedi.

Rawlings ise ilk hamileliğinde bu deneyimi kardeşleriyle aynı anda yaşadığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Onlar benden daha deneyimli. Onlarla konuşmak beni rahatlatıyor” dedi.

Birbirlerine 15 dakika mesafede oturan üçüz kardeşler hamilelik, çıkan yeni bebek ürünleri konusunda her türlü deneyimi paylaştıklarını söylerken annelerinin dört ay içinde üç torunu daha olacağı için çok sevindiğini ve heyecanlandığını anlattı.
# Victoria Brown, Gina Purcell, Nina Rawlings, hamile haberleri

04 Tem 2021 - 12:11 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşılama Programında Değişiklik! Hastalık Geçirene Tek Doz Aşı mask
Aşılama Programında Değişiklik! Hastalık Geçirene Tek Doz Aşı
Mide Ameliyatı Sonrası Seren Serengil: ‘Özenmeyin ve yaptırmayın!’ mask
Mide Ameliyatı Sonrası Seren Serengil: ‘Özenmeyin ve yaptırmayın!’
Üçüncü Doz Aşı İle İlgili Merak Edilenler mask
Üçüncü Doz Aşı İle İlgili Merak Edilenler
Türk Sineması'nın Usta İsmi Oyuncusu Kartal Tibet Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Türk Sineması'nın Usta İsmi Oyuncusu Kartal Tibet Son Yolculuğuna Uğurlandı
LÖSEV, 14 Yıldır Vekaleten Kurban Keserek, Etini Ailelere Dağıtıyor mask
LÖSEV, 14 Yıldır Vekaleten Kurban Keserek, Etini Ailelere Dağıtıyor
Seyahat Kısıtlamalarının Kalkması İle Üç Koldan Rezervasyon Geliyor mask
Seyahat Kısıtlamalarının Kalkması İle Üç Koldan Rezervasyon Geliyor
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status