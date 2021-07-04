EURO 2020’de yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final maçları ve tarihler

2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, yarı finalistler de belli oldu. Dün oynanan mücadelelerin ilk maçında Danimarka ile Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşı karşıya geldi. Danimarka maçı 2-1 kazanarak yarı finale çıkan 3. takım oldu.
Gecenin heyecan dolu ikinci maçında ise Ukrayna ile İngiltere karşılaştı. Rakibini 4-0'lık skorla geçen Ada ekibi Danimarka'nın rakibi oldu.
Danimarka ve İngiltere arasındaki yarı final karşılaşması 7 Temmuz Çarşamba günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'da oynanacak.
Yarı finalin diğer mücadelesinde ise İtalya ve İspanya, 6 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.