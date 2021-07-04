04 Tem 2021 - 12:52- Spor G: 04 Tem 2021 - 12:54

EURO 2020’de yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final maçları ve tarihler

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2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, yarı finalistler de belli oldu.

EURO 2020’de yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final maçları ve tarihler mask
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2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, yarı finalistler de belli oldu. Dün oynanan mücadelelerin ilk maçında Danimarka ile Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşı karşıya geldi. Danimarka maçı 2-1 kazanarak yarı finale çıkan 3. takım oldu.

Gecenin heyecan dolu ikinci maçında ise Ukrayna ile İngiltere karşılaştı. Rakibini 4-0'lık skorla geçen Ada ekibi Danimarka'nın rakibi oldu.

Danimarka ve İngiltere arasındaki yarı final karşılaşması 7 Temmuz Çarşamba günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'da oynanacak.

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise İtalya ve İspanya, 6 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek.
# danimarka, İngiltere, italya, ispanya, EURO 2020

04 Tem 2021 - 12:52 - Spor

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