EURO 2020’de yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final maçları ve tarihler

2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, yarı finalistler de belli oldu. Dün oynanan mücadelelerin ilk maçında Danimarka ile Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşı karşıya geldi. Danimarka maçı 2-1 kazanarak yarı finale çıkan 3. takım oldu.

Gecenin heyecan dolu ikinci maçında ise Ukrayna ile İngiltere karşılaştı. Rakibini 4-0'lık skorla geçen Ada ekibi Danimarka'nın rakibi oldu.

Danimarka ve İngiltere arasındaki yarı final karşılaşması 7 Temmuz Çarşamba günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22:00'da oynanacak.

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise İtalya ve İspanya, 6 Temmuz Salı günü karşı karşıya gelecek.