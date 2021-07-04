04 Tem 2021 - 23:08- Magazin G: 04 Tem 2021 - 23:09

Şeyma Subaşı kafaları karıştırdı! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı?

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Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını ve bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
Şeyma Subaşı kafaları karıştırdı! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı mı? mask
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Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını ve bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Bugün dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Şeyma'nın yüzük parmağındaki tektaş, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddialarını gündeme getirdi.

Kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı'nın, gönderisini "Love" notuyla paylaşması tüm dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.

Subaşı'nın Alsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez de yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.
# şeyma subaşı, Mohammed Alsaloussi

04 Tem 2021 - 23:08 - Magazin

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