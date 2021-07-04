Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Bakan Bilgin'in açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz." dedi.