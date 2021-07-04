04 Tem 2021 - 23:10- Ekonomi G: 04 Tem 2021 - 23:11

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Bakan Bilgin'in açıklaması

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Kısa Çalışma ödemeleri 5 Temmuz’da. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. 

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Bakan Bilgin'in açıklaması mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu.  Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz." dedi.
# kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

04 Tem 2021 - 23:10 - Ekonomi

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