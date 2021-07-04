Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz." dedi.
04 Tem 2021 - 23:10- Ekonomi Güncelleme: 04 Tem 2021 - 23:11
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte Bakan Bilgin'in açıklaması
Kısa Çalışma ödemeleri 5 Temmuz’da. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.