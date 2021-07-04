04 Tem 2021 - 23:12- Spor G: 04 Tem 2021 - 23:13

Şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da alarak sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yarın saat 18.00’de yapacak.

Şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da alarak sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yarın saat 18.00’de yapacak.

Slovakya’da yapılması planlanan ilk etap kampı pandemi nedeniyle iptal olan Beşiktaş, çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

Hazırlıklarını 15 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek siyah-beyazlılar, daha sonra ikinci etap kampı için yurt dışına gidecek. Yarınki yapılacak antrenman öncesi bir futbolcu da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

04 Tem 2021 - 23:12 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hoşçakal TOKYO! FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a yenildi mask
Hoşçakal TOKYO! FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde Türkiye, yarı finalde Yunanistan'a yenildi
Milli Judocu Gülkader Şentürk Tokyo Olimpiyatları’na Hak Kazandı mask
Milli Judocu Gülkader Şentürk Tokyo Olimpiyatları’na Hak Kazandı
Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui Paylaşımı mask
Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui Paylaşımı
Portekizli Pereira, Fenerbahçe’de mask
Portekizli Pereira, Fenerbahçe’de
Toni Kroos Milli Takımı Bıraktı! mask
Toni Kroos Milli Takımı Bıraktı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Sezonda ‘Seyirci’ Kararını Açıkladı, İşte Detaylar... mask
Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Sezonda ‘Seyirci’ Kararını Açıkladı, İşte Detaylar...
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status