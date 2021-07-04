Şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı da alarak sezonu 2 kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yarın saat 18.00’de yapacak.

Slovakya’da yapılması planlanan ilk etap kampı pandemi nedeniyle iptal olan Beşiktaş, çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

Hazırlıklarını 15 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek siyah-beyazlılar, daha sonra ikinci etap kampı için yurt dışına gidecek. Yarınki yapılacak antrenman öncesi bir futbolcu da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.