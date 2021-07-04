Euro 2020 yarı final hakemleri açıklandı

Euro2020'de yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz Salı akşamı TSİ 22.00'de Wembley Stadyumu'nda oynanacak İtalya-İspanya maçında Felix Brych düdük çalacak.

7 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de Wembley Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-Danimarka maçını ise Danny Makkelie yönetecek.