04 Tem 2021 - 23:13- Spor G: 04 Tem 2021 - 23:14

Euro 2020 yarı final hakemleri açıklandı

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Euro2020'de yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Euro 2020 yarı final hakemleri açıklandı mask
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Euro2020'de yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 6 Temmuz Salı akşamı TSİ 22.00'de Wembley Stadyumu'nda oynanacak İtalya-İspanya maçında Felix Brych düdük çalacak.

7 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de Wembley Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-Danimarka maçını ise Danny Makkelie yönetecek.

04 Tem 2021 - 23:13 - Spor

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