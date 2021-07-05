05 Tem 2021 - 10:54- Ekonomi G: 05 Tem 2021 - 10:55

Enflasyon Rakamları Ve Emekli Maaşları Belli Oldu,TÜİK O Rakamı Paylaştı

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Milyonlarca vatandaşın gündeminde bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları yer alıyor.
Enflasyon Rakamları Ve Emekli Maaşları Belli Oldu,TÜİK O Rakamı Paylaştı mask
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Memur ve emekli maaşları için belirleyici etken olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89’lik artış yaşanmıştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94  olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.

6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. 

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

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05 Tem 2021 - 10:54 - Ekonomi

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