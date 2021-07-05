05 Tem 2021 - 10:57- Dünya G: 05 Tem 2021 - 10:58

E-Ticaret Devi Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Kurduğu Şirkette Görevinden Ayrıldı

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurdu. Bezos bugün görevinden ayrıldı.
E-Ticaret Devi Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos Kurduğu Şirkette Görevinden Ayrıldı mask
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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi kurduktan tam 27 yıl sonra bugün Amazon'dan ayrılıyor.

Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirmişti.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.
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05 Tem 2021 - 10:57 - Dünya

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