05 Tem 2021 - 11:30- Belediyeler G: 05 Tem 2021 - 11:31

İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesinde Çevre Temizliği Tamamlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği yaptığı Yenimahalle Belediyesi ile birlikte İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde atık temizliğini tamamladı.
İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesinde Çevre Temizliği Tamamlandı mask
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18 Haziran’dan bugüne kadar toplam bin 750 kamyon atık bölgeden temizlenirken, toplum sağlığını korumak amacıyla alanda atık bertaraf tesisi de kurulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını önceleyerek kent genelinde atıkla mücadelesini sürdürüyor.

Çevre dostu projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Yenimahalle Belediyesi ile iş birliği yaparak İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde geniş kapsamlı atık temizliği gerçekleştirdi. Doğanın korunması, atık yönetim kapasitesinin artırılması ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalarda alandan bin 750 kamyon atık temizlendi.

TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKTI

18 Haziran’dan bugüne kadar 5 iş makinesi ve 45 personelle bölgeden toplam bin 750 kamyon atığın temizlendiği İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi, toplum sağlığını tehdit eden çevre kirliliğinden ve kötü görüntülerden kurtuldu.

Yenimahalle Belediyesi ekipleri ile birlikte hafriyat, moloz ve hurda atıklarını titizlikle temizlediklerini ifade eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Projesi Sorumlusu Aysu Kırmızı, şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve inceleme ekibimizin tespitleri doğrultusunda 18 Haziran tarihinde İvedik Hurdacılar Sitesi’ne giriş yaptık. Ankara’nın diğer bölgelerinde de başlattığımız atık temizliğine hızla devam edeceğiz.”

ATIK BERTARAF TESİSİ KURULACAK

Temizlik çalışmasının ardından yapılacak alanda yeni depolama tesisinin kurulacağını söyleyen Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı İrfan Çinkaya ise atık temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sitemizden atıkları temizleyen Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu alan sadece bizim esnafın değil evine tadilat yapanların gizlice atıklarını bıraktıkları yer haline dönüşmüştü. Şimdi her iki belediyenin desteğiyle buraya bertaraf tesisi yapmayı düşünüyoruz. Tehlikeli atıkları direkt bertaraf tesislerine göndereceğiz. Bu çalışmayla hem doğayı korumuş hem de ekonomiye katkı sağlamış olacağız. Mansur Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

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05 Tem 2021 - 11:30 - Belediyeler

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