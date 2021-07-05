05 Tem 2021 - 15:21- Yaşam G: 05 Tem 2021 - 15:22

Ünlü Müzisyen İlyas Tetik Hayatını Kaybetti

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Birçok ünlü isimle birlikte çalışmalar yapan sanatçı İlyas Tetik hayatını kaybetti.
Ünlü Müzisyen İlyas Tetik Hayatını Kaybetti mask
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Besteci ve keman virtüözü İlyas Tetik hayatını kaybetti. Sayısız esere imza atan Tetik, ünlü isimlerle birlikte çalışmıştı. İşte Tetik’in hayatı…

İLYAS TETİK KİMDİR?

25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.
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05 Tem 2021 - 15:21 - Yaşam

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