İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Cambridge Düşesi Kate Middleton Karantinaya Alındı

Cambridge Düşesi, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temas etmesi sonrası kendini izole ettiği ve karantinaya aldığı açıklandı.
Kensington Sarayı, temasın nerede olduğunu açıklamadı, sadece 'geçen hafta' olduğu söylendi. Bu da temasın Cuma günü Wimbledon'ı ziyaret ettiğinde olabileceği iddialarını artırdı.
Her iki COVID-19 aşısını da yaptıran Kate Middleton, Salı günü İngiltere'nin Almanya'yı yendiği EURO 2020 maçı için eşi Prens William ve oğlu Prens George ile Wembley'e gitmişti.
Bir sözcü, "Düşes herhangi bir semptom yaşamıyor, ancak ilgili tüm hükümet yönergelerini takip ediyor ve önlem amacıyla evinde kendini tecrit ediyor" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.