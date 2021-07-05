05 Tem 2021 - 15:24- Dünya G: 05 Tem 2021 - 15:25

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Cambridge Düşesi Kate Middleton Karantinaya Alındı

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Cambridge Düşesi Kate Middleton, COVID-19'lu bir kişiye temas etmesi sonrasında kendisini karantinaya aldığını açıkladı.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Cambridge Düşesi Kate Middleton Karantinaya Alındı mask
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Cambridge Düşesi, COVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temas etmesi sonrası kendini izole ettiği ve karantinaya aldığı açıklandı.

Kensington Sarayı, temasın nerede olduğunu açıklamadı, sadece 'geçen hafta' olduğu söylendi. Bu da temasın Cuma günü Wimbledon'ı ziyaret ettiğinde olabileceği iddialarını artırdı.

Her iki COVID-19 aşısını da yaptıran Kate Middleton, Salı günü İngiltere'nin Almanya'yı yendiği EURO 2020 maçı için eşi Prens William ve oğlu Prens George ile Wembley'e gitmişti.

Bir sözcü, "Düşes herhangi bir semptom yaşamıyor, ancak ilgili tüm hükümet yönergelerini takip ediyor ve önlem amacıyla evinde kendini tecrit ediyor" dedi.
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05 Tem 2021 - 15:24 - Dünya

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