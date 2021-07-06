Milli Savunma Bakanlığı, Hudut kartallarının Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
06 Tem 2021 - 12:54- Asayiş Güncelleme: 06 Tem 2021 - 12:55
Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 7 FETÖ Mensubu Yakalandı
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu olduğu belirlenen 7 kişiyi yakaladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.