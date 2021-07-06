06 Tem 2021 - 12:54- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 12:55

Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 7 FETÖ Mensubu Yakalandı

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Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu olduğu belirlenen 7 kişiyi yakaladı.
Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 7 FETÖ Mensubu Yakalandı mask
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Milli Savunma Bakanlığı, Hudut kartallarının Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 
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06 Tem 2021 - 12:54 - Asayiş

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