06 Tem 2021 - 12:56- Dünya G: 06 Tem 2021 - 12:57

Dünyanın En Uzun Boylu Atı "Big Jake" Öldü!

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Yaklaşık 2,1 metrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu atı olarak bilinen 20 yaşındaki "Big Jake", ABD'de öldü.
Dünyanın En Uzun Boylu Atı "Big Jake" Öldü! mask
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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Smokey Hollow Çiftliği'nde bakılan at, yaklaşık 2,1 metre uzunluğa ve 1 ton 136 kilogram ağırlığa sahipti. 20 yaşında Big Jake, 2010 yılında Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na dünyanın yaşayan en uzun atı sıfatıyla girmişti. Big Jake'in bakımının yapıldığı çiftlikten Jerry Gilbert, atın ölümünü, "ailemiz için travmatik bir olay" şeklinde niteledi.
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06 Tem 2021 - 12:56 - Dünya

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