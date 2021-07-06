ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Smokey Hollow Çiftliği'nde bakılan at, yaklaşık 2,1 metre uzunluğa ve 1 ton 136 kilogram ağırlığa sahipti. 20 yaşında Big Jake, 2010 yılında Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na dünyanın yaşayan en uzun atı sıfatıyla girmişti. Big Jake'in bakımının yapıldığı çiftlikten Jerry Gilbert, atın ölümünü, "ailemiz için travmatik bir olay" şeklinde niteledi.
06 Tem 2021 - 12:56- Dünya Güncelleme: 06 Tem 2021 - 12:57
Dünyanın En Uzun Boylu Atı "Big Jake" Öldü!
Yaklaşık 2,1 metrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu atı olarak bilinen 20 yaşındaki "Big Jake", ABD'de öldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.