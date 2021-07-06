Mısır, 1 Milyon Doz Coronav Aşısı Üretti

Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly ile Sağlık ve Nüfus Bakanı Hala Zayed ve Çin’in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang dün, aşıların üretildiği tesisi ziyaret etti.

Mustafa Madbouly ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Coronavac aşısının Mısır’daki üretiminde 1 milyon dozluk ilk partinin tamamlandığını belirtti. Madbouly, halihazırda günlük üretim kapasitesinin 300 bin doza ulaştığını, hammaddenin yeterli olması durumunda da bu sayıyı 600 bine çıkarabileceklerini vurguladı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, dünya genelinde COVID-19 aşısına büyük talep olduğuna dikkat çeken Madbouly, bu nedenle aşının yerli üretiminin gerçekleştirilmesinin Mısır için son derece büyük önem taşıdığının altını çizdi. Coronavac aşısının Mısır’daki üretimine sağladığı yardımdan dolayı Çin’e teşekkür eden Madbouly, üretim kapasitesini genişletebilmeleri için Çin’in daha çok hammadde sağlamasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.