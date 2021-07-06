Rusya Kamçatka Yarımadası'nda Kaybolan Yolcu Uçağı Denize Düştü! İşte Detaylar...

Denize düştüğü tespit edilen uçakla ilgili Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edilirken, düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi.

Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu. AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti.

Rusya Acil Servisi uçağın denize düştüğünü tespit etti. TASS haber ajansına göre, Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edildi. Kayıp uçağın rotası üzerinde olduğu için enkazın bu uçağa ait olduğu düşünülüyor.

KURTULAN YOK

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.