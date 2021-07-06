06 Tem 2021 - 13:54- Dünya G: 06 Tem 2021 - 13:55

Rusya Kamçatka Yarımadası'nda Kaybolan Yolcu Uçağı Denize Düştü! İşte Detaylar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu.
Rusya Kamçatka Yarımadası'nda Kaybolan Yolcu Uçağı Denize Düştü! İşte Detaylar... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Denize düştüğü tespit edilen uçakla ilgili Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edilirken, düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi.

Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu. AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti.

Rusya Acil Servisi uçağın denize düştüğünü tespit etti. TASS haber ajansına göre, Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edildi. Kayıp uçağın rotası üzerinde olduğu için enkazın bu uçağa ait olduğu düşünülüyor.

KURTULAN YOK

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.
# Rusya Kamçatka yarımadası, Rusya Kamçatka, rusya, AN-26 tipi Rus uçağı

06 Tem 2021 - 13:54 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Elon Musk, Milyarder Warren Buffett'ın Coin Önerisini Paylaştı mask
Elon Musk, Milyarder Warren Buffett'ın Coin Önerisini Paylaştı
Rusya’da Kamçatka Yarımadasında Uçak Kayboldu mask
Rusya’da Kamçatka Yarımadasında Uçak Kayboldu
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Cambridge Düşesi Kate Middleton Karantinaya Alındı mask
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Cambridge Düşesi Kate Middleton Karantinaya Alındı
Ülkede Delta Kabusu Sürüyor: Son 6 Ayın En Yüksek Vakası mask
Ülkede Delta Kabusu Sürüyor: Son 6 Ayın En Yüksek Vakası
Avusturya Mahkemesi’nden Sezgin Baran Korkmaz Kararı mask
Avusturya Mahkemesi’nden Sezgin Baran Korkmaz Kararı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kapıkule’de Gurbetçileri Karşıladı mask
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kapıkule’de Gurbetçileri Karşıladı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status