Rusya Kamçatka Yarımadası'nda Kaybolan Yolcu Uçağı Denize Düştü! İşte Detaylar...

Denize düştüğü tespit edilen uçakla ilgili Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edilirken, düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi.
Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu. AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti.
Rusya Acil Servisi uçağın denize düştüğünü tespit etti. TASS haber ajansına göre, Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edildi. Kayıp uçağın rotası üzerinde olduğu için enkazın bu uçağa ait olduğu düşünülüyor.
KURTULAN YOK
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.