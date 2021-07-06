06 Tem 2021 - 13:57- Dünya G: 06 Tem 2021 - 14:01

Twitter, Hindistan’daki Yetkisini Kaybetti, İşte Detaylar...

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Hindistan'da, yeni Bilgi Teknolojileri kurallarına uymaması nedeniyle gerginlik yaşanan Twitter, artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk korumasından" yararlanamayacak.
Twitter, Hindistan’daki Yetkisini Kaybetti, İşte Detaylar... mask
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Hindistan hükümeti, Amerikan merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın mayıs sonlarında yürürlüğe giren yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kurallarına uymaması nedeniyle Hindistan’daki dokunulmazlığını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle, Twitter, 100 milyondan fazla kullanıcısının bulunduğu Hindistan'da yapılan her paylaşımdan sorumlu tutulabilecek.
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06 Tem 2021 - 13:57 - Dünya

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