Hindistan hükümeti, Amerikan merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın mayıs sonlarında yürürlüğe giren yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kurallarına uymaması nedeniyle Hindistan’daki dokunulmazlığını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle, Twitter, 100 milyondan fazla kullanıcısının bulunduğu Hindistan'da yapılan her paylaşımdan sorumlu tutulabilecek.
06 Tem 2021 - 13:57- Dünya Güncelleme: 06 Tem 2021 - 14:01
Twitter, Hindistan’daki Yetkisini Kaybetti, İşte Detaylar...
Hindistan'da, yeni Bilgi Teknolojileri kurallarına uymaması nedeniyle gerginlik yaşanan Twitter, artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk korumasından" yararlanamayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.