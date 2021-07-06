Offroad Sezonu Ankara'da Açılıyor

10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde kısa adı ANDOFF olan Ankara Offroad Kulübü tarafından Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek organizasyona Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi destek veriyor.
09 Temmuz Cuma günü Teknik kontrol ve antrenmanlarla başlayacak yarış hafta sonunda, 10 Temmuz Cumartesi yeni oluşturulan 12 km’lik orman etabı geçilirken, 11 Temmuz Pazar günü ise 1.7 km uzunluğundaki seyirci etabı ile müthiş yarış tamamlanacak. Kızılcahamam Demirciören mevkiinde oluşturulan Kızılcahamam Offroad Park’ta Pazar günü saat 10..05, 12.15, 14.30 ve 16.35 olmak üzere 4 kez geçilecek olan seyirci etabı, zorlu engelller, su geçişleri ve dik yamaçları ile heyecan dolu görüntülere sahne olacak.
Sezonun ilk mücadelesine SSV sınıfında 2, Sınıf 1’de 5, Sınıf 2’de 7, Sınıf 3’de 9 ve Sınıf 4’te de 11 olmak üzere toplam 34 araç ve 68 sporcu katılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.