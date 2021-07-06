06 Tem 2021 - 14:16- Spor G: 06 Tem 2021 - 14:17

Offroad Sezonu Ankara'da Açılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası’nda sezon Ankara’da açılıyor.

Offroad Sezonu Ankara'da Açılıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde kısa adı ANDOFF olan Ankara Offroad Kulübü tarafından Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek organizasyona Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi destek veriyor.

09 Temmuz Cuma günü Teknik kontrol ve antrenmanlarla başlayacak yarış hafta sonunda, 10 Temmuz Cumartesi yeni oluşturulan 12 km’lik orman etabı geçilirken, 11 Temmuz Pazar günü ise 1.7 km uzunluğundaki seyirci etabı ile müthiş yarış tamamlanacak. Kızılcahamam Demirciören mevkiinde oluşturulan Kızılcahamam Offroad Park’ta Pazar günü saat 10..05, 12.15, 14.30 ve 16.35 olmak üzere 4 kez geçilecek olan seyirci etabı, zorlu engelller, su geçişleri ve  dik yamaçları ile heyecan dolu görüntülere sahne olacak.

Sezonun ilk mücadelesine SSV sınıfında 2, Sınıf 1’de 5, Sınıf 2’de 7, Sınıf 3’de 9 ve Sınıf 4’te de 11 olmak üzere toplam 34 araç ve 68 sporcu katılacak.
# Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası, Offroad Sezonu Ankara, Offroad Şampiyonası Ankarada, Ankara’da Offroad, Ankara’da Offroad sezonu, ankara kızılcahamam, kızılcahamam, Ankara Offroad Kulübü

06 Tem 2021 - 14:16 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Biniciler Engellerin Üzerinden Başarıyla Atladı mask
Biniciler Engellerin Üzerinden Başarıyla Atladı
A Milli Basketbol Takımımızın Yıldızı Cedi Osman’dan Sosyal Medya Hamlesi mask
A Milli Basketbol Takımımızın Yıldızı Cedi Osman’dan Sosyal Medya Hamlesi
Ankara, Beşiktaş’ın Şampiyonluğunu Coşkulu Bir Konserle Kutladı mask
Ankara, Beşiktaş’ın Şampiyonluğunu Coşkulu Bir Konserle Kutladı
Euro 2020 yarı final hakemleri açıklandı mask
Euro 2020 yarı final hakemleri açıklandı
Şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor mask
Şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor
EURO 2020’de yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final maçları ve tarihler mask
EURO 2020’de yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final maçları ve tarihler
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status