Genç Yıldız Daniel Mickelson Hayatını Kaybetti

Genç oyuncu Daniel Mickelson'un 4 Temmuz günü trajik bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı. 23 yaşındaki Mickelson'un ölüm nedenine dair net bir açıklama yapılmadı.

Kendisi de model olan Daniel Mickelson'ın kız kardeşi Meredith sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ağabeyinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Meredith, "Bu dünyada daha çok sevdiğim biri yoktu. Yazabileceğim onun hakkını verecek hiçbir kelime yok. O var olan en mutlu, en parlak gülen, güneş ışığına en fazla sahip olan insandı ve Tanrı'nın beni onun tüm muhteşem hayatı boyunca kız kardeşi olarak seçtiği için çok mutluyum" dedi.

"BURASI SENSİZ AYNI OLMAYACAK"

Genç aktörün ölümünün ardından arkadaşı Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber adeta yıkıldı. Birlikte yaptıkları bir FaceTime görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaşan süper model Kaia Gerber, "Kanepede oturduğumuz ve bütün günü birbirimizi her gördüğümüzde konuşmaya devam ettiğimiz kendi gizli dilimizi bulmak için harcadığımız zamanı hatırlıyorum. Keşke oraya dönebilsek. Keşke yine muhtemelen herkesi rahatsız eden ama her seferinde içimizi parçalayan cümleler kuruyor olsaydık. Dünyadaki bu kadar çok kahkaha ve mutluluğun sebebi olduğunuz için teşekkür ederim. Burası sensiz aynı olmayacak. Seni seviyorum Daniel…" diye yazdı.

Gerber, Wi-Fi sinyallerini alabildiği tek yer olduğu ve ondan gelecek aramayı kaçırmak istemdiği için banyoda yerde saatlerce oturduğunu da sözlerine ekledi.

Daniel Mickelson, Mani ve The Killer Clown Meets the Candy Man dizileriyle tanınıyordu.