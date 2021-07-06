Hindistan’da Skandal Olay: Aşı Yerine Tuzlu Su Enjekte Etmişler!

Hindistan’da mayısın sonunda ve haziranın başında çeşitli yerlerde sahte aşı merkezleri açılmaya başladı.

Buralarda aşı yaptıranlar bir süre sonra ellerindeki aşı sertifikasının doğruluğundan endişe duymaya başladı. Mumbai Polis Departmanı’ndan üst düzey yetkili Vishal Takkur, şehirde 12 sahte merkez bulunduğunu söyledi.

Merkezlerdeki sahte doktorların insanlara tuzlu su enjekte ettiği belirtildi. Thakur, tahminen 2500 kişiye sahte aşı yapıldığını söyledi. Organize eden kişilerin insanlardan toplam 28 bin dolar topladığı belirtildi. Sahte merkezlerle bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı.