Hindistan’da Skandal Olay: Aşı Yerine Tuzlu Su Enjekte Etmişler!

Hindistan’da mayısın sonunda ve haziranın başında çeşitli yerlerde sahte aşı merkezleri açılmaya başladı.
Buralarda aşı yaptıranlar bir süre sonra ellerindeki aşı sertifikasının doğruluğundan endişe duymaya başladı. Mumbai Polis Departmanı’ndan üst düzey yetkili Vishal Takkur, şehirde 12 sahte merkez bulunduğunu söyledi.
Merkezlerdeki sahte doktorların insanlara tuzlu su enjekte ettiği belirtildi. Thakur, tahminen 2500 kişiye sahte aşı yapıldığını söyledi. Organize eden kişilerin insanlardan toplam 28 bin dolar topladığı belirtildi. Sahte merkezlerle bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.