06 Tem 2021 - 17:07- Spor G: 06 Tem 2021 - 17:08

Süper Bilgisayar'dan EURO 2020 Şampiyonluk Tahmini

ABONE OL Google News Sayfamız

EURO 2020'de yarı final heyecanı bugün başlıyor. Bugün ve yarın oynanacak iki karşılaşma öncesinde süper bilgisayar EURO 2020 şampiyonluk tahmini yaptı.
Süper Bilgisayar'dan EURO 2020 Şampiyonluk Tahmini mask
ABONE OL Google News Sayfamız

EURO 2020'de bugün ilk finalist İtalya-İspanya yarı final müsabakasının ardından belli olacak. Yarın ise, yarı finalin diğer ayağında, İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarının soncunu tahmin eden süperbilgisayar, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak final maçının İngiltere ile İtalya arasında olacağı öngörüsünde bulundu.

SÜPER BİLGİSAYARA GÖRE İTALYA VE İNGİLTERE'NİN ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİ

Stats Perform Euros Prediction modeline göre, İtalya teknik direktörü Roberto Mancini'nin takımının 2. Avrupa şampiyonasını kazanma şansının yüzde 39.1 oranındayken, İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in takımının kupayı eve götürme şansının 29.2 oranında olduğu belirtildi.

Aynı modellemede ise, İspanya'nın şansı yüzde 23.1'ken, Danimarka'nın şansı ise yüzde 8.6 oranında kaldı.

Söz konusu tahmin, Southgate'in The Independent'a verdiği demeçte, Danimarkalı futbolcularının ‘kendilerini kuvvetli bir güce dönüştüren bir duygu dalgasına bindikleri' açıklamasının ardından geldi.

Southgate, Danimarka'nın performansında, turnuvada maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu Christian Eriksen olayının etkili olduğunu öne sürdü.

İngiltere, 1966'daki tek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasından bu yana büyük futbol turnuvalarında finale kalamadı.

# Süper Bilgisayardan EURO 2020, EURO 2020 Şampiyonluk Tahmini, EURO 2020, Süper Bilgisayar

06 Tem 2021 - 17:07 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Biniciler Engellerin Üzerinden Başarıyla Atladı mask
Biniciler Engellerin Üzerinden Başarıyla Atladı
A Milli Basketbol Takımımızın Yıldızı Cedi Osman’dan Sosyal Medya Hamlesi mask
A Milli Basketbol Takımımızın Yıldızı Cedi Osman’dan Sosyal Medya Hamlesi
Ankara, Beşiktaş’ın Şampiyonluğunu Coşkulu Bir Konserle Kutladı mask
Ankara, Beşiktaş’ın Şampiyonluğunu Coşkulu Bir Konserle Kutladı
Euro 2020 yarı final hakemleri açıklandı mask
Euro 2020 yarı final hakemleri açıklandı
Şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor mask
Şampiyon Beşiktaş sezonu açıyor
EURO 2020’de yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final maçları ve tarihler mask
EURO 2020’de yarı finalistler belli oldu! İşte yarı final maçları ve tarihler
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status