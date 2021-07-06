06 Tem 2021 - 17:07- Spor

Süper Bilgisayar'dan EURO 2020 Şampiyonluk Tahmini

EURO 2020'de yarı final heyecanı bugün başlıyor. Bugün ve yarın oynanacak iki karşılaşma öncesinde süper bilgisayar EURO 2020 şampiyonluk tahmini yaptı.