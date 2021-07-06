Süper Bilgisayar'dan EURO 2020 Şampiyonluk Tahmini

EURO 2020'de bugün ilk finalist İtalya-İspanya yarı final müsabakasının ardından belli olacak. Yarın ise, yarı finalin diğer ayağında, İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelecek.
Yarı final maçlarının soncunu tahmin eden süperbilgisayar, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak final maçının İngiltere ile İtalya arasında olacağı öngörüsünde bulundu.
SÜPER BİLGİSAYARA GÖRE İTALYA VE İNGİLTERE'NİN ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİ
Stats Perform Euros Prediction modeline göre, İtalya teknik direktörü Roberto Mancini'nin takımının 2. Avrupa şampiyonasını kazanma şansının yüzde 39.1 oranındayken, İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in takımının kupayı eve götürme şansının 29.2 oranında olduğu belirtildi.
Aynı modellemede ise, İspanya'nın şansı yüzde 23.1'ken, Danimarka'nın şansı ise yüzde 8.6 oranında kaldı.
Söz konusu tahmin, Southgate'in The Independent'a verdiği demeçte, Danimarkalı futbolcularının ‘kendilerini kuvvetli bir güce dönüştüren bir duygu dalgasına bindikleri' açıklamasının ardından geldi.
Southgate, Danimarka'nın performansında, turnuvada maç sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan oyuncu Christian Eriksen olayının etkili olduğunu öne sürdü.
İngiltere, 1966'daki tek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasından bu yana büyük futbol turnuvalarında finale kalamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.