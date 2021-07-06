06 Tem 2021 - 17:10- Dünya G: 06 Tem 2021 - 17:11

Almanya Düsseldorf Havalimanında Bıçaklı Saldırı!

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Reuters’ın Alman basın organı Focus’a dayandırdığı son dakika haberine göre Düsseldorf Havalimanı’nda bıçaklı saldırı düzenlendi.

Almanya Düsseldorf Havalimanında Bıçaklı Saldırı! mask
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Saldırıda bir kişinin yaralandığı aktarılırken saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Düsseldorf Havalimanı’nda bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin yaralandığı aktarılırken saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Almanya Federal polisi bıçaklı saldırıyı doğrularken, yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.
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06 Tem 2021 - 17:10 - Dünya

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