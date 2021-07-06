06 Tem 2021 - 20:42- Dünya G: 06 Tem 2021 - 20:43

11 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

ABONE OL Google News Sayfamız

11 yaşında üniversite mezunu oldu. Hem de 3 yıllık bölümü bir yılda ve birincilikle tamamladı. Belçikalı çocuğun yeni hedefi aynı okulda yüksek lisansını tamamlamak..Adı Laurent Simons, 11 yaşında… Akranları henüz ilkokulu bitirirken Laurent, Antwerp Üniversitesi fizik bölümünden mezun oldu.
11 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

11 yaşında üniversite mezunu oldu. Hem de 3 yıllık bölümü bir yılda ve birincilikle tamamladı. Belçikalı çocuğun yeni hedefi aynı okulda yüksek lisansını tamamlamak..
Adı Laurent Simons, 11 yaşında…

Akranları henüz ilkokulu bitirirken Laurent, Antwerp Üniversitesi fizik bölümünden mezun oldu.

Üstelik lisans eğitimini diğer öğrenciler gibi üç yılda değil, bir yılda hem de birincilikle tamamladı.

Liseyi 8 yaşında bitirdi

Belçikalı Laurent Simons liseyi de 8 yaşında bitirdi.

9 yaşındayken Hollanda'nın Eindhoven kentinde üniversiteye girmeye hak kazandı. Ancak okul yönetimi ile çıkan bir anlaşmazlık yüzünden o okula devam edemedi. Antverp Üniversitesi'ne geçti.

11 yaşında yüksek lisansa başladı

11 yaşındaki Belçikalı çocuk lisansını tamamlamadan yüksek lisanstan birkaç dersi almış bile…

Mezuniyetin ardından da yüksek lisansa resmen başladı. Laurent Simons'un bir sonraki hedefi fizik alanında doktor unvanını almak…

Üniversiteyi en genç yaşta bitiren ikinci çocuk oldu

Laurent Simons dünyada üniversiteyi en genç yaşta bitiren ikinci çocuk…

1994 yılında da Michael Kearney adlı çocuk Güney Alabama Üniversitesi Antropoloji bölümünden 10 yaşında mezun olmuştu.

06 Tem 2021 - 20:42 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Twitter, Hindistan’daki Yetkisini Kaybetti, İşte Detaylar... mask
Twitter, Hindistan’daki Yetkisini Kaybetti, İşte Detaylar...
Rusya Kamçatka Yarımadası'nda Kaybolan Yolcu Uçağı Denize Düştü! İşte Detaylar... mask
Rusya Kamçatka Yarımadası'nda Kaybolan Yolcu Uçağı Denize Düştü! İşte Detaylar...
Mısır, 1 Milyon Doz Coronav Aşısı Üretti mask
Mısır, 1 Milyon Doz Coronav Aşısı Üretti
Dünyanın En Uzun Boylu Atı "Big Jake" Öldü! mask
Dünyanın En Uzun Boylu Atı "Big Jake" Öldü!
Elon Musk, Milyarder Warren Buffett'ın Coin Önerisini Paylaştı mask
Elon Musk, Milyarder Warren Buffett'ın Coin Önerisini Paylaştı
Rusya’da Kamçatka Yarımadasında Uçak Kayboldu mask
Rusya’da Kamçatka Yarımadasında Uçak Kayboldu
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status