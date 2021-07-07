07 Tem 2021 - 11:12- Belediyeler G: 07 Tem 2021 - 11:13

Başkan Ertuğrul Çetin’den İlçe Sağlık Müdürüne Ziyaret

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Doç.Dr. Mehmet Enes Gökler’i makamında ziyaret etti.
Başkan Ertuğrul Çetin’den İlçe Sağlık Müdürüne Ziyaret mask
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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek gerek sahada gerek sağlık merkezlerindeki çalışmalar hakkında Doç.Dr. Mehmet Enes Gökler’den bilgi aldı.

Koronavirüs nedeniyle yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı Gökler’e teşekkür eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sırası gelen vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini ve son ana kadar tedbirlere uyumun çok önemli olduğuna dikkat çekti.

‘‘Salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarıdır’’

Sağlık personellerinin pandemi karşısında özverili bir çalışma ortaya koyduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Aşılamanı yanı sıra salgını kontrol altına alabilmek ve sürecin en az can kaybıyla atlatabilmesi için, bütün sağlık çalışanlarımız, büyük bir fedakârlık göstererek gece gündüz demeden canla başla çalışıyor. Haklarını ödememiz mümkün değil. Bu anlamda İlçe Sağlık Müdürü Doç.Dr. Mehmet Enes Gökler nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Doç.Dr. Mehmet Enes Gökler ise gerçekleşen ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere belediyenin sağlık kuruluşlarına vermiş olduğu desteklerden ötürü Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.

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07 Tem 2021 - 11:12 - Belediyeler

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