07 Tem 2021 - 11:16- Belediyeler G: 07 Tem 2021 - 11:17

Pursaklar’da Ulaşımda Konfor Dönemi

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Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü hizmet seferberliğinde sokaklarda yol yenileme çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Pursaklar’da Ulaşımda Konfor Dönemi mask
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Şimdiye kadar Pursaklar genelinde yüzlerce sokakta yol yenileme çalışması gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını dört bir tarafta eş zamanlı olarak yürütüyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin birçok mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalarda ihtiyaca göre yeni yol açma, açılan yolları kilitli parkeyle döşeme, asfalt serim çalışması ve beton yol çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar'ın dört bir yanını modern yollarla buluşturacaklarını ifade etti.

‘‘Bütçesini hazırladık, planlamalarımızı yaptık çalışmaya devam ediyoruz’’

Ekiplerin fedakârca bir çalışma örneği göstererek ilçeye yeni yollar kazandırma seferberliğini sürdürdüğünü belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Ekiplerimiz göreve geldiğimiz günden bu yana Pursaklar'ı daha modern yollarla buluşturmak için gece-gündüz çalışıyor. Geçen sene 200 sokağımızı yenilemiştik. Bu yıl daha fazlasını yapıyoruz. Hemşehrilerimizi toza toprağa mahkûm etmeden sorumluluğumuzda olan yolları hızla başlayıp bitiriyoruz. Teknik ekiplerimiz asfalt serimi, kilitli parke ve beton yol çalışmalarımıza karar veriyor. Bütçesini hazırladık, planlamalarımızı yaptık çalışmaya devam ediyoruz. Eğer doğru planlama yapmazsak çok fazla mağduriyet yaşanacağını biliyoruz. Yeni yollar yapmaya ve mevcut yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz" dedi.
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07 Tem 2021 - 11:16 - Belediyeler

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