Çift Aşı Olanlar Bu 4 Belirtiye Dikkat!

Uzmanlar çift aşı olanları bu dört belirtiye karşı uyardı.

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) on milyonlarca kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 4 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. 170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.

Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.

ÇİFT AŞI OLANLARA UYARI

Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'a yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı.

Aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle…

ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.

HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

Bu varyant ülkemizde de görüldü. Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' İşte aşıların Delta'ya karşı koruma oranları…

Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech ile birlikte ürettikleri aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıklamıştı.

Bu oran yeni çalışmalar sonrası azaldı. Reuters'ta yer alan bilgiye göre, İsrail, yeni enfeksiyonları ve semptomatik vakaları önlemede Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının etkinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları önlemede hâlâ oldukça etkili olduğunu açıkladı.

Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.

3.DOZ KORUYUCULUĞU ARTIRIYOR

Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.

Delta varyantı ile ilgili son açıklama ise Moderna'dan geldi. Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı. Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 9. ÜLKE

Öte yandan Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapılırken, Çin, 1 milyar 310 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu. Türkiye ise 53 milyon 399 bin dozla 9'uncu sırada yer aldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 63,11 oldu. 36 milyon 146 bin 425 kişiye ilk doz, 15 milyon 806 bin 674 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.