ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından dün yayımlanan karara göre, insani veya ulusal güvenlik nedenli uçuşlar dışında, iki ülke arasında hava yolu bilet satışı yasaklandı. Kararın, ABD Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine alındığı kaydedildi.
07 Tem 2021 - 11:46- Dünya Güncelleme: 07 Tem 2021 - 11:47
Amerika, Belarus İle Seyahati Engelledi
ABD hükümeti, asılsız bomba ihbarı üzerine zorunlu iniş yapan uçaktaki Belaruslu muhalif ismi gözaltına alan Belarus ile seyahatleri engelleme kararı aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.