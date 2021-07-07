07 Tem 2021 - 11:46- Dünya G: 07 Tem 2021 - 11:47

Amerika, Belarus İle Seyahati Engelledi

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ABD hükümeti, asılsız bomba ihbarı üzerine zorunlu iniş yapan uçaktaki Belaruslu muhalif ismi gözaltına alan Belarus ile seyahatleri engelleme kararı aldı.
Amerika, Belarus İle Seyahati Engelledi mask
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ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından dün yayımlanan karara göre, insani veya ulusal güvenlik nedenli uçuşlar dışında, iki ülke arasında hava yolu bilet satışı yasaklandı. Kararın, ABD Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine alındığı kaydedildi.
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07 Tem 2021 - 11:46 - Dünya

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