Amerika, Belarus İle Seyahati Engelledi

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından dün yayımlanan karara göre, insani veya ulusal güvenlik nedenli uçuşlar dışında, iki ülke arasında hava yolu bilet satışı yasaklandı. Kararın, ABD Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine alındığı kaydedildi.