Güvenlik Şirketi Pronet 260 Çocuğa Bilgisayar Desteği

Güvenlik alanında yaptığı işler dışında sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Pronet, köy okullarına bilgisayar bağışı projesi için Hayatta İyilik Var Derneği ile iş birliği yaptı. Projenin ilk aşamasında 8 köy okulunda bulunan maddi imkânları kısıtlı ancak hayalleri büyük 260 çocuğun yüzünü güldürmeyi başardı.

Pandemi nedeniyle okula gidemeyen ve uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan köy okullarındaki çocuklara derslerinden geri kalmamaları için gerçekleştirdiği proje ile destek veren markanın gündeminde, zorlu pandemi koşullarına rağmen Ağrı, Manisa ve Karadeniz bölgesindeki okullar da bulunuyor. Bağışlanan bilgisayarlar, köy okullarında bilgisayar sınıfı ve EBA Destek Merkezi gibi ihtiyaç alanlarında kullanılacak. Böylece çocukların eğitim ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlanacak.

“İçinde yaşadığımız topluma zor zamanlarda destek olmanın gerekliliğine mutlaka inanıyoruz” mottosuyla yola çıkan Pronet'in sosyal sorumluluk projelerine devam edeceği kaydedildi.