Yargıtay’dan Sahte İçkide Emsal Bir Karara İmza Attı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, son günlerde artan sahte içkiye bağlı ölümlerle ilgili olarak emsal bir karara imza attı.

Bursa'da, büfe işleten Hikmet K. hakkında sattığı sahte içki nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olduğu, yine büfe işletmecisi olan Mesut Ö. hakkında ise sattığı sahte içki dolayısıyla 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğu gerekçesiyle dava açıldı.



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sonucunda 20 Mayıs 2010'da Hikmet K.ya "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 bin 200 lira, sanık Mesut Ö.'ye ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 18 bin 200 lira para cezası verildi.

KARAR BOZULDU

İlk derece mahkemesinin kararının temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, dosyayı inceledikten sonra, sanıkların yasal olmayan şekilde üretildiğini bildikleri insan sağlığı için tehlikeli olup ölümlere yol açabilen sahte içkileri satışa sunarak kişi ya da kişilerin ölebileceğini açıkça öngörmelerine rağmen sonucu kabullenerek eylemlerini gerçekleştirdiklerinin anlaşılması karşısında, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın bozulmasına hükmetti.

'OLASI KASITLA ÖLDÜRME'

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Aralık 2015'te verdiği kararla sanıkların eylemlerinin "Olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğunu kabul ederek, sanık Hikmet K.'nın 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık Mesut Ö.nün ise maktul sayısına göre iki kez 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Temyiz edilen karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce 7 Mart 2018'de onandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Haziran 2018'de, sanıkların eylemlerinin, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturduğu görüşüyle karara itiraz etti.



Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eylemlerin "olası kastla öldürme" suçunu oluşturduğu hükmünü yineleyerek, itirazın reddine karar verdi. Karar, benzeri yargılamalarda emsal olacak.