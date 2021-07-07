Suriye Sınırında Askeri Araca Açılan Ateş Sonucu Bir Askerimiz Şehit Oldu

Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ateşi, Nevşehir'e bağlı Derinkuyu ilçesi Çakıllı Köyü'ne düştü.
Mardin Valiliği, P. Asb. Acvş. Cihan Çifcibaşı'nın şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "7 Temmuz sabah erken saatlerinde saat 05:00'te Şenyurt Kızıltepe Karatepe Bölgesi Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü P. Asb. Açvş. Cihan Çifçibaşı karın bölgesinde aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hâkimiyetini kaybederek kaza gerçekleşmiştir" denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.