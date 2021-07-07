Suriye Sınırında Askeri Araca Açılan Ateş Sonucu Bir Askerimiz Şehit Oldu

Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ateşi, Nevşehir'e bağlı Derinkuyu ilçesi Çakıllı Köyü'ne düştü.

Mardin Valiliği, P. Asb. Acvş. Cihan Çifcibaşı'nın şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "7 Temmuz sabah erken saatlerinde saat 05:00'te Şenyurt Kızıltepe Karatepe Bölgesi Şenyurt sınır hattında devriye halinde olan askeri araca açılan ateş sonucu araç sürücüsü P. Asb. Açvş. Cihan Çifçibaşı karın bölgesinde aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hâkimiyetini kaybederek kaza gerçekleşmiştir" denildi.