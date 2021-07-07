İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de Yeni Bir Şehir Kuruyor

Azez’in doğusunda yer alan Tokli köyü çevresine kurulumuna başlanan El Emel Kenti’nde bin 400 konutun yanı sıra 2000 öğrenci kapasiteli anaokulu, ilkokul, ortaokul, ve lise ile ilk yardım sağlık hizmeti veren sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami inşaa edilecek. 280 bin metrekarelik alana yapılacak olan El Emel kentindeki tüm konutlarla inşa edilen merkezlere elektrik ve su verilecek.

Kilis'te Olea Otel'de gerçekleşen protokol imza törenine ve Azez’in doğusundaki Tokli köyünde temel atma törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve QatarCharity Başkanı Yusuf El Kavvari ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

İHH Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, uzun yılladır Suriye halkının evsiz su bulamaz halde eğitim imkanına kavuşmamış durumda olduğunu belirterek, "Türkiye halkı ve dünyada birçok sivil toplum kuruluşu ile beraber çok güzel çalışma yaptık. Bu çalışmaları yaparken çok acılara şahit olduk imkansızlıklar gördük, bunun için çadırlar kurduk daha sonra briket evler yaptık. Fakat şimdi yeni bir devir başlatıyoruz. Suriye’yi imar etme devridir bu devir. Büyük evler yapıyoruz köyler kuruyoruz. Bu çalışmalardan biride Azez’de yapacağımız Umut köyüdür. Neden Umut diyoruz buna çünkü orada bir nesli inşa edip geleceği kurgulayacağız. Açacağımız bu köyler bütün dünyaya örnek olacak. Kimse, insanlığın bir kısmı hayat sürerken ben iyi yaşamaktan mutluyum diyemiyor artık çünkü kitle iletişim araçları ile bütün bilgilere sahip oluyorlar. Vicdan ve merhamet harekete geçti" diye konuştu.