Yunanistan’da Vakalar 2 Kattan Fazla Arttı!

Ülkede Pazartesi günü 801 vaka kaydedilirken, dün bu sayı bin 797’ye çıktı. Artan vaka sayılarının daha çok gençlerde görüldüğünü aktaran hükümet yetkilileri, 8 Temmuz’dan itibaren özellikle eğlence mekanlarında kısıtlamaları artıracağını açıkladı.

Yunanistan’da Mayıs ayından itibaren vaka sayıları her geçen gün azalarak Haziran ayında 200’lü sayılara düşmüş, birçok kısıtlama gevşetilmişti.

Haftalardır süren düşüşün ardından ülkede vaka sayılarında büyük bir artış görüldüğü açıklandı. Pazartesi günü 801 vakanın kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı bin 797’ye yükseldi.

24 saat içinde vaka sayılarında yüzde 100’den daha fazla artış görülen Yunanistan’da hükümet yetkilileri ise, koronavirüs kısıtlamalarının yeniden faaliyete sokulacağını belirtti.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan ülkede, geçtiğimiz haftalarda seyahat ve eğlenceye yönelik kısıtlamaların büyük bir bölümü kaldırılmış, düşen vaka sayılarıyla birlikte açık alanda maske kısıtlaması sona ermişti.

GENÇLERDE VAKA SAYILARI ARTIYOR

Ülkede sağlık yetkilileri, vaka sayısının artması ve daha bulaşıcı Delta varyantı hakkındaki endişelerini dile getirirken, yüzde 38’inin tamamen aşılandığı ülkede 8 Temmuz’dan itibaren bazı kısıtlamaların geri getirileceği aktarıldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, son dönemde koronavirüs testi pozitif çıkanların özellikle yaşı genç kişiler olduğu belirtilirken, bu durumun eğlence hayatıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

RESTORANLAR, GECE KULÜPLERİ VE BARLARDA UYGULANACAK

Hükümet yetkilileri, önceki haftalarda uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının özellikle restoranlar, gece kulüpleri ve barlarda yeniden uygulamaya sokulacağını söyledi.

Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, "8 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kulüpler ve eğlence mekanları yalnızca oturan müşterilerle ve yasal kapasite kurallarına uygun olarak çalışacak" dedi.