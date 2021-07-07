Miss Mexico 2021 Güzellik Yarışmasında Koronavirüs Skandalı: Yarısı Pozitif!

Haber Global'de yer alan haberde, Meksika’nın sınır eyaleti Chihuahua’da düzenlenen yarışmada 32 katılımcıdan 14’ünün koronavirüs testinin pozitif olduğu öğrenildi. Chihuahua eyaleti Sağlık Bakanı, Miss Mexico 2021 güzellik yarışmasındaki 15 yarışmacının ve bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Test sonuçları, yarışmanın sona ermesinden sonraki gün, yani 2 Temmuz'da kamuoyuna açıklandı. Yarışmadan bir gün sonraya kadar pozitif vakaları bildirmeyen organizasyon tepki çekti.

Etkinlik organizatörlerinin, 32 yarışmacıdan en az yarısının Covid-19 için pozitif test ettiğini iddia eden isimsiz bir aramanın ardından bulguları açıklamaya zorlandıkları belirtildi. Sağlık görevlileri daha sonra testleri uygulamak için yarışmanın yapılacağı yere gitti. Yarışma organizatörleri, olumlu sonuçların varlığını doğruladı.

YARIŞMACILARIN ÇOĞU ÖKSÜRÜYORDU

Bununla birlikte, testi pozitif çıkan yarışmacılar bilgilendirildi ve gelecek iki hafta boyunca tecrit etmeleri istendi. Michoacán eyalaetinden Karolina Vidales, 2021 Meksika Güzeli seçildiği yarışmadan bir kaynak Reforma gazetesine verdiği demeçte, "Yarışmacıların çoğu öksürüyordu, vücut ağrıları ve hatta ateşi olsalar bile onlardan şikayet etmemeleri istendi" dedi.

Diğer taraftan güzellik yarışmasının adayları, yarışmanın öncesinde yerli Tarahumara çocukları için rahibeler tarafından işletilen, güzel manzaralı ama yoksul Bakır Kanyon'da işletilen bir okula gitti. Burada okul malzemeleri dağıttılar ve öğrencilerle birlikte özçekimler (selfie) için poz verdiler. Kaynak, söz konusu yolculukta "en az 10 yarışmacının semptomları olduğunu" söyledi.

EYALET YETKİLİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Kuzeydeki Chihuahua kentindeki organizatörler, yarışmaya planlanandan iki gün önce 1 Temmuz'da devam etti. Tarihin neden değiştirildiği bilinmiyor, ancak organizatörler yorum yapmadı.

Diğer taraftan, Chihuahua eyaletindeki sağlık yetkilileri, organizatörleri işbirliği yapmamak ve Covid-19 vakalarının üzerini örtmekle suçladı. Eyalet sağlık sekreterliği yaptığı açıklamada, salgın hakkında isimsiz bir çağrıyla bilgilendirildiğini söyledi.

Açıklamada, "Organizasyon komitesinin dürüstlük ve şeffaflıktaki eksikliğinden dolayı üzgünüz" denildi.

MEKSİKA'DA VAKALAR ARTIYOR

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 989 yeni vaka tespit edildi. Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 233 bin 958’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 549 bin 862’ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 23 bin 270’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'NIN YÜZDE 15'İ TAMAMEN AŞILANDI

Bununla birlikte, Meksika’da nüfusun yaklaşık yüzde 15'i tamamen aşılanmışken, yüzde 25,1'i en az tek doz aşı oldu.

Eyaletin Sağlık Bakanı Eduardo Fernandez Herrera, yarışmacıların yarışmadan önce negatif test sonucu sunduğunu söyledi. Öte yandan ismini vermeyen bir kişi yetkilileri arayarak yarışmada yarışanlarda pozitif vakalar olduğunu söyledi.