07 Tem 2021 - 16:03- Dünya G: 07 Tem 2021 - 16:04

DSÖ’den Virüs İçin ‘Hayat Kurtaran’ Yeni İlaç Tavsiyesi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde Covid-19 hasta bakım kılavuzlarını güncelleyerek ağır vakalar için interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların hayat kurtardığını belirtti.
DSÖ’den Virüs İçin ‘Hayat Kurtaran’ Yeni İlaç Tavsiyesi mask
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Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayımlanan ve 11 bin hastadan elde edilen veriler ile yapılan çalışmada, ilaçların hastanın zarar görmesini de engellediği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların 'kortikosteroid' ile birlikte kullanıldığında ağır ve kritik Covid-19 hastalarında hayat kurtardığını açıkladı.

Elde edilen bulguların, ilaçlar üzerinde yaptıkları en geniş analizin sonucu olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü, 27 klinik araştırmaya katılan 11 hastadan elde edilen verilerin dikkate alındığını ifade etti.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan çalışma, DSÖ tarafından King's College London, Bristol Üniversitesi, University College London ve Guy's ve St Thomas' NHS Foundation Trust ile birlikte koordine edildi.

EYLÜL’DEN BU YANA İLK İLAÇLAR

DSÖ açıklamasında, Eylül 2020'de kortikosteroidler önerilmesinin ardından Covid-19'a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlar olduğu vurgulandı.

Covid-19'u ağır geçiren vakalarda genellikle bağışıklık sistemi Covid-19'a aşırı tepki gösterdiği ve hastaların bu durumdan zarar gördüğü, ancak interlökin-6 bloke edici ilaçlar olan 'tocilizumab ve sarilumab' ilaçları, bu aşırı tepkiyi bastırmak için hareket ederek hastanın zarar görmesini engellediği belirtildi.

HEDEF EN DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER

DSÖ Sağlık Acil Durumları klinik yönetimi başkanı Janet Diaz, "Küresel aşı eşitsizliğinin kapsamı göz önüne alındığında, en düşük gelirli ülkelerdeki insanlar ciddi ve kritik Covid-19 riski altında olanlar olacak" derken, "Bu ilaçların ulaşması gereken insanlar bu kişiler" şeklinde konuştu.

'KÜRESEL ÇABAYI YANSITIYOR'

University College London'daki MRC Clinical Trials Unit'te baş araştırma görevlisi olan Claire Vale, "Covid-19 ile hastaneye kaldırılan hastalar için daha iyi sonuçlara yol açacak olan bu sonuçlar, büyük bir küresel çabayı yansıtıyor" dedi.

DSÖ, kritik vakalarda ilaçların ölüm oranını yüzde 13 oranında azalttığını belirterek, bunun her bin hasta için 15 daha az ölüm ve her bin kritik hasta için 28 daha az ölüm olacağı anlamına geleceğini ifade etti.

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07 Tem 2021 - 16:03 - Dünya

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